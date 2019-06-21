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Народні депутати просять КСУ розглянути конституційність закону про мову, фото: «Слово і діло»

До КСУ надійшло подання групи депутатів щодо закону про мову

21 чер 2019, 17:35
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До Конституційного суду України (КСУ) надійшло подання від 51 народного обранця щодо відповідності Конституції закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

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Про це повідомляє прес-служба КСУ.

У тексті подання вказано, що уповноваженими за доручення народними депутатами є представники «Опозиційного блоку» Олександр Долженков та Вадим Новинський.

Автори документу просять відкрити відповідне конституційне провадження та розглянути його у місячний строк як невідкладне, а також визнати мовний закон неконституційним.

Порушення конституції автори подання вбачають, зокрема, у фактах неперсонального голосування народних обранців під час розгляду цього законопроекту, а також у недотриманні вимоги про те, що ухвалення нових законів не повинне обмежувати існуючі права та свободи громадян. Так, зазначається, що раніше вимога про обов’язкове знання державної мови не поширювалася на осіб, котрі мають відповідні фізичні вади — незрячих, глухих та німих.

Нагадаємо, КСУ нещодавно визнав таким, що відповідає Основному закону, указ президента від 21 травня щодо розпуску Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Джерело: Ракурс


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