ЦИК подал апелляцию о регистрации Онищенко на выборах. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n123505-cik-podal-apellyaciu-o-registracii-onischenko-na-vyborah.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обжалует в суде решение Шестого апелляционного административного суда, согласно которому ЦИК обязан зарегистрировать на внеочередных выборах в парламент народного депутата-беглеца Александра Онищенко.

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Соответствующее решение было принято судом 21 июня, однако Центризбирком заявляет, что оно является незаконным и необоснованным, и решил обжаловать постановление суда. Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

Как известно, Онищенко решил вернуться в Украину, чтобы принять участие в выборах и выдвинуться от 93-го округа Киевской области. ЦИК отказал нардепу, поскольку он последние 5 лет не проживал на территории страны.

В свою очередь, Онищенко заявил, что с 2016 года представлял Украину на соревнованиях по конному спорту, однако министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов опроверг слова депутата-беглеца.

Онищенко лишили депутатской неприкосновенности и объявили в розыск по подозрению в организации схемы по хищению нескольких миллиардов гривен при продаже газа украинской добычи.

Как ранее сообщал «Ракурс», Онищенко передал в суд письмо от Всеукраинской федерации конного спорта, чтобы доказать участие в соревнованиях.