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Ракурс
ЦВК подала апеляцію щодо реєстрації Онищенка на виборах. Фото: Прямий

ЦВК подала апеляцію щодо реєстрації Онищенка на виборах

23 чер 2019, 18:19
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Центральна виборча комісія (ЦВК) оскаржить у суді рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з яким ЦВК має зареєструвати на позачергових виборах до парламенту народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

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Відповідне рішення було прийнято судом 21 червня, однак Центрвиборчком заявляє, що воно є незаконним та необґрунтованим, і вирішив оскаржити постанову суду. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

ЦВК оскаржить рішення суду щодо реєстрації Онищенка на виборах. Фото: Facebook

Як відомо, Онищенко вирішив повернутися до України, щоб взяти участь у виборах і висунутись від 93-го округу Київської області. ЦВК відмовила нардепу, оскільки він останні 5 років не проживав на території країни.

У свою чергу, Онищенко заявив, що з 2016 року представляв Україну на змаганнях із кінного спорту, однак міністр молоді та спорту України Ігор Жданов спростував слова депутата-втікача.

Онищенка позбавили депутатської недоторканості та оголосили у розшук через підозру в організації схеми з розкрадання кількох мільярдів гривень під час продажу газу українського видобутку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Онищенко передав до суду лист від Всеукраїнської федерації кінного спорту, щоб довести участь у змаганнях.

Джерело: Ракурс


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