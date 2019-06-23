ЦВК подала апеляцію щодо реєстрації Онищенка на виборах. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n123505-cvk-podala-apelyaciu-schodo-reiestraciyi-onyschenka-na-vyborah.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) оскаржить у суді рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, згідно з яким ЦВК має зареєструвати на позачергових виборах до парламенту народного депутата-втікача Олександра Онищенка.

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Відповідне рішення було прийнято судом 21 червня, однак Центрвиборчком заявляє, що воно є незаконним та необґрунтованим, і вирішив оскаржити постанову суду. Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Онищенко вирішив повернутися до України, щоб взяти участь у виборах і висунутись від 93-го округу Київської області. ЦВК відмовила нардепу, оскільки він останні 5 років не проживав на території країни.

У свою чергу, Онищенко заявив, що з 2016 року представляв Україну на змаганнях із кінного спорту, однак міністр молоді та спорту України Ігор Жданов спростував слова депутата-втікача.

Онищенка позбавили депутатської недоторканості та оголосили у розшук через підозру в організації схеми з розкрадання кількох мільярдів гривень під час продажу газу українського видобутку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Онищенко передав до суду лист від Всеукраїнської федерації кінного спорту, щоб довести участь у змаганнях.