Экстремальную жару принесет в Западную Европу ветер из Сахары

На этой неделе в Западной Европе ожидается аномальная жара

https://racurs.ua/n123549-ekstremalnuu-jaru-prineset-v-zapadnuu-evropu-veter-iz-sahary.html

Ракурс

На этой неделе жителям ряда стран Западной Европы следует ожидать экстремальную жару, принесенную ветрами из африканской пустыни Сахара.

Loading...

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Так, власти Парижа опубликовала сообщение об оранжевом (второй по масштабу) уровень опасности в связи с надвигающейся жарой.

Французское национальное погодное агентство заявило, что тепловая волна, которая начнется сегодня, продлится всю неделю с температурой до 40° по всей стране. Пик жары ожидается в четверг.

Отмечается, что в Париже благотворительные организации патрулируют улицы, чтобы обеспечить водой бездомных людей, а местные органы власти организовали места с кондиционерами, где они могут получить убежище.

После того как во Франции в 2003 году из-за жары было зафиксировано 15 тыс. смертей, в этой стране ввели соответствующую систему предупреждения. Однако французские чиновники отмечают, что даже несмотря на предпринимаемые меры, в период таких экстремальных температур наблюдается повышенная смертность.

Подобная жара также ожидается в Бельгии, Швейцарии и Германии.

В некоторых местах Германии в среду температура воздуха может достичь 40°, превысив предыдущий рекорд в 38,2°, зафиксирован в июне 1947 года во Франкфурте.

Спасательные службы призывают людей следить за маленькими детьми, престарелыми людьми и людьми с нарушенной иммунной системой, которые особенно рискуют при высоких температурах.

В северо-восточной Германии также значительный риск возникновения лесных пожаров.

Напомним, в следующие сутки в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода.