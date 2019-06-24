Цього тижня в Західній Європі очікується аномальна спека

https://racurs.ua/ua/n123549-ekstremalnu-speku-prynese-v-zahidnu-ievropu-viter-iz-sahary.html

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На цьому тижні жителям низки країн Західної Європи слід очікувати екстремальну спеку, принесену вітрами з африканської пустелі Сахара.

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Про це повідомляє агентство Associated Press.

Так, влада Парижу опублікувала повідомлення про помаранчевий (другий за масштабом) рівень небезпеки у зв’язку зі спекою, що насувається.

Французьке національне погодне агентство заявило, що теплова хвиля, яка розпочнеться сьогодні, триватиме весь тиждень з температурою до 40° по всій країні. Пік спеки очікується в четвер.

Зазначається, що в Парижі благодійні організації патрулюють вулиці, щоб забезпечити водою бездомних людей, а місцеві органи влади організували місця з кондиціонерами, де вони можуть отримати притулок.

Після того як у Франції в 2003 році через спеку було зафіксовано 15 тис. смертей, у цій країні запровадили відповідну систему попередження. Однак французькі чиновники зазначають, що навіть попри вживані заходи, в період таких екстремальних температур спостерігається підвищена смертність.

Подібна спека також очікується в Бельгії, Швейцарії та Німеччині.

В деяких місцях Німеччини в середу температура повітря може досягнути 40°, перевищивши попередній рекорд у 38,2°, зафіксований у червні 1947 року у Франкфурті.

Рятувальні служби закликають людей стежити за маленькими дітьми, людьми похилого віку та людьми з порушеною імунною системою, які особливо ризикують при високих температурах.

У північно-східній Німеччині також є значний ризик виникнення лісових пожеж.

Нагадаємо, наступної доби в Україні переважатиме суха та сонячна погода.