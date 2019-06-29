В Европе разрабатывают военный интернет. Фото: Fifth Domain

https://racurs.ua/n123739-voennyy-internet-poyavitsya-v-evrope-germaniya-i-niderlandy-rabotaut-nad-innovacionnym-proektom.html

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В Европе создадут первый в мире военный интернет — Tactical Edge Networking (TEN).

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Этот проект станет прототипом для объединения военных сетей Вооруженных сил стран-членов НАТО в будущем. Соглашение о создании военного интернета уже подписали главы Министерств обороны Нидерландов и Германии. Об этом сообщает ZDNet.

Сейчас известно, что в городе Кобленц (Германия) будет расположена штаб-квартира TEN. В голландском городе Амерсфорт будет находиться центр дизайна и прототипов. Первый этап проекта предусматривает, что военный интернет обеспечит связь между наземными операциями немецкой армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов.

Планируется закупка нового оборудования для армии, совместимого с TEN. Создание военного интернета будет стоить немецкому и нидерландскому бюджетам миллионы евро.

Напомним, в апреле Совет Федерации РФ поддержал закон о так называемом суверенном интернете, который призван обеспечить автономную работу интернета в России в случае отключения от доступа к глобальной сети.