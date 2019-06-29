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В Європі розробляють військовий інтернет. Фото: Fifth Domain

Військовий інтернет з’явиться в Європі: Німеччина та Нідерланди працюють над інноваційним проектом (ФОТО)

29 чер 2019, 09:55
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В Європі створять перший у світі військовий інтернет — Tactical Edge Networking (TEN).

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Цей проект стане прототипом для об'єднання військових мереж Збройних сил країн-членів НАТО у майбутньому. Угоду про створення військового інтернету вже підписали глави Міністерств оборони Нідерландів та Німеччини. Про це повідомляє ZDNet.

Наразі відомо, що в місті Кобленц (Німеччина) буде розташована штаб-квартира TEN. У нідерландському місті Амерсфорт знаходитиметься центр дизайну і прототипів. Перший етап проекту передбачає, що військовий інтернет забезпечить зв’язок між наземними операціями німецької армії та тактичною комунікаційною програмою FOXTROT Міноборони Нідерландів.

Планується закупівля нового обладнання для армії, сумісного з TEN. Створення військового інтернету коштуватиме німецькому та нідерландському бюджетам мільйони євро.

Угоду про розробку військового інтернету підписали Німеччина та Нідерланди. Фото: Dutch MOD

Нагадаємо, у квітні Рада Федерації РФ підтримала закон про так званий суверенний інтернет, який покликаний забезпечити автономну роботу інтернету в Росії у випадку відключення від доступу до глобальної мережі.


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