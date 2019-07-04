Германия запустила высокоскоростную технологию 5G. Фото: TalkDevice

https://racurs.ua/n123943-germaniya-zapustila-vysokoskorostnuu-tehnologiu-5g.html

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Германия запустила сеть высокоскоростной мобильной связи 5G. В тестовом режиме связь пятого поколения будет доступна в Бонне и Берлине, а до конца 2020 года охватит 20 крупнейших немецких городов.

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Следующими на очереди подключения сети стали Гамбург, Дармштадт, Мюнхен и Лейпциг. До конца этого года установят около 300 антенн в более чем 100 местах. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

За новые частоты операторы мобильной связи выплатили в середине июня более 6,5 млрд евро. В аукционе по продаже приняли участие Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica и United Internet. Эксперты заявляют, что сеть пятого поколения станет ключом к развитию виртуальной реальности и автономного вождения.

Отметим, что пока неизвестно, будет ли использоваться для высокоскоростной сети оборудование китайского гиганта Huawei. В Deutsche Telekom заявили, что приоритетным вопросом в этом решении станет безопасность.

Тем временем в России власти решили проверить, как сети 5G влияют на здоровье людей. Испытания технологий будут проходить на животных. Во время экспериментов, специалисты хотят определить предельно допустимый уровень электромагнитного излучения.

Как ранее сообщалось, в Европе разрабатывают военный интернет.