Німеччина запустила високошвидкісну технологію 5G. Фото: TalkDevice

https://racurs.ua/ua/n123943-nimechchyna-zapustyla-vysokoshvydkisnu-tehnologiu-5g.html

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Німеччина запустила мережу мобільного високошвидкісного зв’язку 5G. У тестовому режимі зв’язок п’ятого покоління буде доступний в Бонні та Берліні, а до кінця 2020 року охопить 20 найбільших німецьких міст.

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Наступними на черзі підключення мережі стали Гамбург, Дармштадт, Мюнхен і Лейпциг. До кінця цього року встановлять близько 300 антен в понад 100 містах. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

За нові частоти оператори мобільного зв’язку виплатили в середині червня понад 6,5 млрд євро. В аукціоні з продажу взяли участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica і United Internet. Експерти заявляють, що мережа п’ятого покоління стане ключем до розвитку віртуальної реальності і автономного водіння.

Зазначимо, що поки невідомо, чи буде використовуватися для високошвидкісної мережі обладнання китайського гіганта Huawei. У Deutsche Telekom заявили, що пріоритетним питанням у цьому рішенні стане безпека.

Тим часом в Росії влада вирішила перевірити, як мережі 5G впливають на здоров’я людей. Випробування технологій будуть проходити на тваринах. Під час експериментів, фахівці хочуть визначити гранично допустимий рівень електромагнітного випромінювання.

Як раніше повідомлялося, в Європі розробляють військовий інтернет.