Выборы: суд признал регистрацию Саакашвили правомерной. Фото: Фокус

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Регистрацию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на досрочных парламентских выборах в составе партии «Рух новых сил» признали правомерной. Соответствующее решение было принято сегодня Шестым апелляционным админсудом Киева.

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Дело рассматривалось на основании иска от «Партии пенсионеров Украины». Кроме отказа в удовлетворении иска, Партию пенсионеров также обязали выплатить 1 тыс. 921 грн за подачу админиска. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Партия пенсионеров настаивала на отмене постановления Центральной избирательной комиссии от 29 июня касательно регистрации Саакашвили. В партии заявили, что политик не проживал в Украине беспрерывно в течение последних пяти лет и не был гражданином Украины необходимый срок. Таким образом он не проходит по требованиям к кандидату в депутаты.

Решение суда вступит в силу сразу после окончания срока на подачу апелляции. Партия пенсионеров еще может попробовать обжаловать решение Шестого апелляционного админсуда в Кассационном административном суде в составе Верховного суда.

Как ранее сообщалось, суд обязал ЦИК провести пережеребьевку из-за присвоения партии Саакашвили 22-го номера в избирательном бюлетене.