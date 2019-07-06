Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вибори: суд визнав реєстрацію Саакашвілі правомірною. Фото: Фокус

Вибори: суд визнав реєстрацію Саакашвілі правомірною

6 лип 2019, 16:13
999

Реєстрацію екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на дострокових парламентських виборах у складі партії «Рух нових сил» визнали правомірною. Відповідне рішення було прийнято сьогодні Шостим апеляційним адмінсудом Києва.

Loading...

Справа розглядалася на підставі позову від «Партії пенсіонерів України». Крім відмови в задоволенні позову, Партію пенсіонерів також зобов’язали виплатити 1 тис. 921 грн за подачу адмінпозову. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Партія пенсіонерів наполягала на скасуванні постанови Центральної виборчої комісії від 29 червня щодо реєстрації Саакашвілі. У партії заявили, що політик не проживав в Україні безперервно протягом останніх п’яти років і не був громадянином України необхідний термін. Таким чином він не проходить по вимогам до кандидата в депутати.

Рішення суду вступить в силу відразу після закінчення терміну на подачу апеляції. Партія пенсіонерів ще може спробувати оскаржити рішення Шостого апеляційного адмінсуду в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду.

Як раніше повідомлялося, суд зобов’язав ЦВК провести пережеребкування через присвоєння партії Саакашвілі 22-го номера у виборчому бюлетені.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори: суд визнав реєстрацію Саакашвілі правомірною

Суд назвав реєстрацію екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на дострокових парламентських виборах у складі партії «Рух нових сил» правомірною. Позов від «Партії пенсіонерів України» був відхилений

Новини України
16:13

Садовий поскаржився Зеленському та Богдану на «сміттєву блокаду» Порошенка (ВІДЕО)

Андрій Садовий зазначив, що хотів би реального розслідування «сміттєвої блокади» Львова і покарання винних. У відповідь голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що СБУ має розслідувати заяву про блокаду, яку організував Порошенко

Новини України
14:47

Папа Франциск засудив гібридну війну на Донбасі

Папа Римський Франциск засудив гібридну війну на Донбасі, «позначену печаттю пропагандистської брехні і маніпуляцій». Але на зустрічі з українськими єпископами Франциск у зв’язку з цим не згадав про Росію

Новини України
23:14   5 лип
Новини партнерів
Загрузка...