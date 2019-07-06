Вибори: суд визнав реєстрацію Саакашвілі правомірною. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n124000-vybory-sud-vyznav-reiestraciu-saakashvili-pravomirnou.html

Ракурс

Реєстрацію екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на дострокових парламентських виборах у складі партії «Рух нових сил» визнали правомірною. Відповідне рішення було прийнято сьогодні Шостим апеляційним адмінсудом Києва.

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Справа розглядалася на підставі позову від «Партії пенсіонерів України». Крім відмови в задоволенні позову, Партію пенсіонерів також зобов’язали виплатити 1 тис. 921 грн за подачу адмінпозову. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Партія пенсіонерів наполягала на скасуванні постанови Центральної виборчої комісії від 29 червня щодо реєстрації Саакашвілі. У партії заявили, що політик не проживав в Україні безперервно протягом останніх п’яти років і не був громадянином України необхідний термін. Таким чином він не проходить по вимогам до кандидата в депутати.

Рішення суду вступить в силу відразу після закінчення терміну на подачу апеляції. Партія пенсіонерів ще може спробувати оскаржити рішення Шостого апеляційного адмінсуду в Касаційному адміністративному суді в складі Верховного суду.

Як раніше повідомлялося, суд зобов’язав ЦВК провести пережеребкування через присвоєння партії Саакашвілі 22-го номера у виборчому бюлетені.