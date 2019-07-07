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Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, Эстония — первая среди сборных (ФОТО)

7 июл 2019, 20:32
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Дарья Слобода выиграла соревнования в семиборье на командном чемпионате Европы по многоборью (Суперлига) в Луцке. Спортсменка из Броваров установила личный рекорд (6165 очков) и опередила 31 соперницу.

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Британка Кейт Стейтон — на втором месте, нидерландка Маша Эсселинк — третья. В пятерке лучших чемпионата Европы еще две украинки — Ирина Рофе-Бекетова и Римма Буйненко (Гордиенко).

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — скриншот видео

Мужская сборная Украины на стадионе «Авангард» в Луцке выступила менее удачно, поскольку лучший ее представитель Руслан Малогловец финишировал только 17-м. Отметим, что лидер украинцев Алексей Касьянов сошел из-за травмы уже после первого вида десятиборья.

Выиграл соревнования белорус Виталий Жук. Второе место у эстонца Майсела Уйбо, третье — у нынешнего чемпиона Европы в помещении испанца Хорхе Урении.

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Общий зачет в Луцке выиграли эстонцы, вторыми были белорусы, а третьими — многоборцы Великобритании. Совсем немного британцам уступили украинцы, финишировавшие четвертыми из восьми сборных, которые приехали в Луцк.

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Отметим, что это были первые международные легкоатлетические соревнования такого масштаба, которые поручили провести Украине после начала российско-украинской войны.

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — Ракурс

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Новости спорта: украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, фото — ФЛАУ

Источник: Ракурс


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Украинка Слобода выиграла чемпионат Европы по многоборью в Луцке, Эстония — первая среди сборных (ФОТО)

Дарья Слобода выиграла соревнования в семиборье на командном чемпионате Европы по многоборью (Суперлига) в Луцке. Общий зачет выиграли эстонцы, вторыми были белорусы, а третьим — многоборцы Великобритании. Украинцы — четвертые

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