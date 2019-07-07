Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

https://racurs.ua/ua/n124032-ukrayinka-sloboda-vygrala-chempionat-ievropy-z-bagatoborstva-u-lucku-estoniya-persha-sered.html

Ракурс

Дарина Слобода виграла змагання з семиборства на командному чемпіонаті Європи з багатоборства (Суперліга) у Луцьку. Спортсменка з Броварів встановила особистий рекорд (6165 очок) і випередила 31 суперницю.

Loading...

Британка Кейт Стейтон — на другому місці, нідерландка Марійке Есселінк — третя. У п’ятірці кращих чемпіонату Європи ще дві українки — Ірина Рофе-Бекетова та Римма Буйненко (Гордієнко).

Чоловіча збірна України на стадіоні «Авангард» у Луцьку виступила менш вдало, адже найкращий її представник Руслан Малогловець фінішував тільки 17-м. Відзначимо, що лідер українців Олексій Касьянов зійшов через травму вже після першого виду десятиборства. Виграв змагання білорус Віталій Жук.

Друге місце в естонця Майсела Уйбо, третє — в цьогорічного чемпіона Європи у приміщенні іспанця Хорхе Уренії.

Загальний залік у Луцьку виграли естонці, другими були білоруси, а третіми — багатоборці Великої Британії. Зовсім небагато британцям поступилися українці, які четверті із восьми збірних, які приїхали до Луцька.

Відзначимо, що це були перші міжнародні легкоатлетичні змагання такого масштабу, які доручили провести Україні після початку російсько-української війни.