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Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, Естонія — перша серед збірних (ФОТО)

7 лип 2019, 20:32
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Дарина Слобода виграла змагання з семиборства на командному чемпіонаті Європи з багатоборства (Суперліга) у Луцьку. Спортсменка з Броварів встановила особистий рекорд (6165 очок) і випередила 31 суперницю.

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Британка Кейт Стейтон — на другому місці, нідерландка Марійке Есселінк — третя. У п’ятірці кращих чемпіонату Європи ще дві українки — Ірина Рофе-Бекетова та Римма Буйненко (Гордієнко).

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Чоловіча збірна України на стадіоні «Авангард» у Луцьку виступила менш вдало, адже найкращий її представник Руслан Малогловець фінішував тільки 17-м. Відзначимо, що лідер українців Олексій Касьянов зійшов через травму вже після першого виду десятиборства. Виграв змагання білорус Віталій Жук.

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Друге місце в естонця Майсела Уйбо, третє — в цьогорічного чемпіона Європи у приміщенні іспанця Хорхе Уренії.

Загальний залік у Луцьку виграли естонці, другими були білоруси, а третіми — багатоборці Великої Британії. Зовсім небагато британцям поступилися українці, які четверті із восьми збірних, які приїхали до Луцька.

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Відзначимо, що це були перші міжнародні легкоатлетичні змагання такого масштабу, які доручили провести Україні після початку російсько-української війни.

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — скріншот відео

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — Ракурс

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Новини спорту: українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, фото — ФЛАУ

Джерело: Ракурс


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Українка Слобода виграла чемпіонат Європи з багатоборства у Луцьку, Естонія — перша серед збірних (ФОТО)

Дарина Слобода виграла змагання з семиборства на командному чемпіонаті Європи з багатоборства (Суперліга) у Луцьку. Загальний залік виграли естонці, другими були білоруси, а третіми — багатоборці Великої Британії. Українці — четверті

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