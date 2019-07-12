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Уникальная двойня панденят появилась на свет в Китае. Фото: OnSMI

Уникальная двойня панденят появилась на свет в Китае (ФОТО)

12 июл 2019, 14:54
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Уникальные разнополые панды-близнецы появились на свет в центре по разведению больших панд в провинции Шэньси в Северо-Западном Китае.

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Двойню родила в неволе 19-летняя самка Чжу Чжу, которая в мае прошла процедуру искусственного оплодотворения. Детенышей беременная панда вынашивала в течение 105 дней, информирует китайское правительственное агентство новостей «Синьхуа».

Малыши появилась на свет 10 июля в 12.52 и 13.28. Их общий вес составляет почти 300 граммов. Медвежонок-самец весит 122 грамма, а его сестричка — 170 граммов.

Местные власти объявили новость о пополнении популяции больших панд только через сутки после рождения панд-близнецов. Сейчас в провинции Шэньси живет 345 диких больших панд, это составляет 18,5% от общего количества больших панд в Китае.

Уникальная двойня панденят появилась на свет в Китае. Фото: Ecns.cn

Уникальная двойня панденят появилась на свет в Китае. Фото: Ecns.cn

Уникальная двойня панденят появилась на свет в Китае. Фото: Ecns.cn

Напомним, что весной во Франции из расположенного в регионе Орвень парка животных загадочно исчезла самка редкостной красной панды.


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