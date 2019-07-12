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Унікальна двійня панденят з'явилася на світ у Китаї. Фото: OnSMI

Унікальна двійня панденят з’явилася на світ у Китаї (ФОТО)

12 лип 2019, 14:54
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Унікальні різностатеві панди-близнюки з’явилися на світ у центрі з розведення великих панд у провінції Шеньсі в Північно-Західному Китаї.

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Двійню народила в неволі 19-річна самка Чжу Чжу, яка в травні пройшла процедуру штучного запліднення. Дитинчат вагітна панда виношувала упродовж 105 днів, інформує китайська урядова агенція новин «Сіньхуа».

Малята з’явилася на світ 10 липня о 12.52 та 13.28. Їхня спільна вага становить майже 300 грамів. Ведмедик-самець важить 122 грами, а його сестричка — 170 грамів.

Місцева влада оголосила новину про поповнення популяції великих панд лише наступної доби після народження панд-близнюків. Наразі у провінції Шеньсі мешкає 345 диких великих панд, це становить 18,5% від загальної кількості великих панд у Китаї.

Унікальна двійня панденят з'явилася на світ у Китаї. Фото: Ecns.cn

Унікальна двійня панденят з'явилася на світ у Китаї. Фото: Ecns.cn

Унікальна двійня панденят з'явилася на світ у Китаї. Фото: Ecns.cn

Нагадаємо, що навесні у Франції з розташованого в регіоні Орвень парку тварин загадково зникла самка рідкісної червоної панди.


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