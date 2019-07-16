Рейтинг политических партий: «Слуга народа» усилил позиции, а «Голос» — потерял. Фото: Днепроград

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Ракурс

В пятерке партий-лидеров, которые преодолевают 5% барьер и проходят в Верховную Раду, произошли ощутимые изменения. Партия «Голос», которая ранее входила в лидеры, потеряла свои позиции. Среди общего количества респондентов политическая сила набрала 2,8%, а среди тех, кто определились 4%.

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Таким образом «Голос» пока не преодолевает 5% барьер парламентских выборов. Место политической силы заняла партия «Сила и честь», которая среди общего количества опрошенных имеет 5,5%, а среди определившихся едва преодолевает барьер с показателем 5,1%. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС), который провел новый опрос с 3 по 13 июля.

Позиции лидирующей президентской партии значительно укрепились. Так, «Слуга народа» в общем рейтинге имеет 36,5%, а вот среди тех определившихся респондентов, политическая сила набрала 52,3% голосов.

«Оппозиционные платформа — За жизнь» имеет 7,2% среди всего населения, а вот среди тех, кто определился, партию поддержали 10,3% опрошенных.

Партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» имеет 5,5% в общем рейтинге и 7,9% среди тех граждан, которые определились.

Партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» набрала 4% в общем рейтинге, а среди тех, кто определились показатель значительно выше — 5,8% голосов.

Как известно, известно, досрочные выборы в парламент пройдут 21 июля. В Раду будут избирать депутатов по спискам политических партий, а также в одномандатных округах.

Напомним, что в Зеленского заявили о возможном проведении досрочных местных выборов.