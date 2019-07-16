Рейтинг політичних партій: «Слуга народу» посилив позиції, а «Голос» — втратив. Фото: Днепроград

https://racurs.ua/ua/n124342-reytyng-politychnyh-partiy-sluga-narodu-posylyv-pozyciyi-a-golos-vtratyv-tablycya.html

Ракурс

У п’ятірці партій-лідерів, що долають 5% бар'єр та проходять до Верховної Ради відбулися відчутні зміни. Партія «Голос», яка раніше входила до лідерів, втратила свої позиції. Серед загальної кількості респондентів політична сила набрала 2,8%, а серед тих, хто визначилися 4%.

Loading...

Таким чином «Голос» наразі не долає 5% бар'єр парламентських виборів. Місце політичної сили зайняла партія «Сила і честь», яка серед загальної кількості опитуваних має 5,5%, а серед визначених ледве долає бар'єр з показником 5,1%. Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який провів нове опитування з3 по 13 липня.

Позиція лідируючої президентської партії значно укріпилися. Так, «Слуга народу» у загальному рейтингу має 36,5%, а от серед тих респондентів, що визначилися, політична сила має аж 52,3% голосів.

«Опозиційні платформа — За життя» має 7,2% серед загальної кількості населення, а от серед тих, хто визначився, партію підтримали 10,3% опитуваних.

Партія екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність» має 5,5% у загальному рейтингу та 7,9% серед тих громадян, які визначилися.

Партія Юлії Тимошенко «Батьківщина» має 4% у загальному рейтингу, а серед тих, хто визначилися показник значно вищий — 5,8% голосів.

Як відомо, відомо, дострокові вибори до парламенту пройдуть 21 липня. До Ради обиратимуть депутатів за списками політичних партій, а також в одномандатних округах.

Нагадаємо, що у Зеленського заявили про можливе проведення дострокових місцевих виборів.