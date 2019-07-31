Взрыв газа в Лондоне: есть пострадавшие. Фото: JRWhiteNoise

https://racurs.ua/n124984-vzryv-gaza-v-londone-est-postradavshie-foto-video.html

Ракурс

В столице Великобритании (Лондон) из-за взрыва газа пострадали четыре человека. Среди госпитализированных в больницу британцев оказался 70-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение первым.

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Инцидент произошел на первом этаже жилого многоквартирного дома на юге Лондона. Взрыв прогремел сегодня около 7.25 утра. Об этом сообщает Mirror.

Взрыв был настолько мощный, что на нескольких этажах выбило окна. На место прибыли аварийные бригады и спасатели.

Вокруг здания установили 25-метровое оцепление.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июля из-за взрыва газа в американском торговом центре во Флориде пострадали по меньшей мере 20 человек.