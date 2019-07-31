Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрыв газа в Лондоне: есть пострадавшие. Фото: JRWhiteNoise

Взрыв газа в Лондоне: есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

31 июл 2019, 13:32
999

В столице Великобритании (Лондон) из-за взрыва газа пострадали четыре человека. Среди госпитализированных в больницу британцев оказался 70-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение первым.

Loading...

Инцидент произошел на первом этаже жилого многоквартирного дома на юге Лондона. Взрыв прогремел сегодня около 7.25 утра. Об этом сообщает Mirror.

В Лондоне из-за взрыва газа пострадали четверо. Фото: SWNS.COM

Взрыв был настолько мощный, что на нескольких этажах выбило окна. На место прибыли аварийные бригады и спасатели.

Вокруг здания установили 25-метровое оцепление.

Как ранее сообщал «Ракурс», в начале июля из-за взрыва газа в американском торговом центре во Флориде пострадали по меньшей мере 20 человек.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский в Черкассах сообщил, когда должны исчезнуть прокуроры-взяточники (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос замены местных прокуроров, к работе которых есть претензии у представителей общественности, будет заниматься назначенный новой Верховной Радой генеральный прокурор

Новости Украины
18:25

Реконструкцию нападения на Гандзюк показали журналисты (ВИДЕО)

На основе следственных экспериментов, свидетельств исполнителей и организаторов нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, журналисты создали реконструкцию этого преступления

Новости Украины
15:30
Новости партнеров
Загрузка...