Звездопад Персеиды можно будет увидеть в Украине на выходных. Фото: Styler

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Ракурс

Звездопад Персеиды, один из самых сильных метеорных потоков, можно будет увидеть в Украине в ближайшие выходные, а его пик придется на 11, 12 и 13 августа.

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Звездопад Персеиды — это один из самых сильных метеорных потоков, через который наша планет начнет проходить 2−4 августа. Но в этот раз метеоров будет немного, всего лишь от 60 до 70 в час. Об этом сообщает Time and Date

Чтобы запечатлеть в памяти яркие картины метеорного потока, сделав фотографии этого захватывающего космического явления, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA (США) дали несколько советов.

Прежде всего, они советуют выбраться подальше от города, где много огней. Уместным будет заранее найти темное место, из которого будет хорошо видно небо. Вероятно пригодятся и несколько технических советов:

Чтобы получить резкий качественный снимок, следует пользоваться штативом, максимально длительной выдержкой и таймером. Затвором камеры можно управлять дистанционно, так как малейшие движения при нажатии кнопки могут свести на нет все усилия. Преимуществом будет использование наиболее широкоформатного объектива, это позволит захватить как можно больше пространства. Фотоаппарат следует перевести в режим ручной фокусировки, ибо автофокус в условиях ночи не «поймет», на каком именно объекте нужно сфокусироваться. Обратите внимание на выставленную скорость затвора. На максимальных значениях он сможет фиксировать не только сгорание метеоров, но и полосы от передвижения звезд. И не переусердствуйте с выставлением выдержки (shutter speed).

Чтобы вдохновиться перед наблюдением Персеид, посмотрите, какой звездопад был снят в национальном парке Joshua Tree Калифорния в период 12−15 августа 2010 года.

Ранее «Ракурс» сообщал, что ученые NASA открыли звезду, летящую со скоростью 4 млн км в час. Необычный космический объект был обнаружен с помощью телескопа «Гара-обсерватория Ферми».