Зорепад Персеїди можна буде побачити в Україні на вихідних (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124983-zorepad-perseyidy-mojna-bude-pobachyty-v-ukrayini-na-vyhidnyh-video.htmlРакурс
Зорепад Персеїди, одного з найсильніших метеорних потоків, можна буде побачити в Україні найближчими вихідними, а його пік припадатиме на 11, 12 та 13 серпня.
Зорепад Персеїди — це один із найсильніших метеорних потоків, через який наша планет почне проходити 2−4 серпня. Але цього разу метеорів буде небагато, всього лише від 60 до 70 на годину. Про це інформує Time and Date.
Аби закарбувати в пам’яті яскраві враження від метеорного потоку Персеїди, зробивши фотографії цього захопливого космічного явища, фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA (США) дали кілька порад.
Насамперед, вони радять вибратися подалі від міста, де багато вогнів. Доречним буде заздалегідь відшукати темну місцину, з якої добре буде видно небо. Ймовірно стануть у нагоді й кілька технічних порад:
- Щоб отримати різкий якісний знімок, слід користуватися штативом, максимально тривалою витримкою і таймером. Затвором камери також можна керувати дистанційно, бо найменші рухи під час натискання кнопки можуть звести нанівець усі зусилля.
- Перевагою буде використання найбільш широкоформатного об'єктиву, це дасть змогу захопити якомога більше простору.
- Фотоапарат слід перевести у режим ручного фокусування, бо автофокус в умовах ночі не «зрозуміє", на якому саме об'єкті потрібно сфокусуватися.
- Зверніть увагу на виставлену швидкість затвору. На максимальних значеннях він зможе фіксувати не лише згорання метеорів, а й смуги від пересування зірок. І не перестарайтеся з виставленням витримки (shutter speed).
Щоб надихнутися перед спостеріганням Персеїд, погляньте, який зорепад був знятий у національному парку Joshua Tree Каліфорнія в період 12−15 серпня 2010 року.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчені NASA відкрили зірку, яка летить зі швидкістю 4 млн км на годину. Незвичайний космічний об'єкт було виявлено за допомогою телескопу «Гара-обсерваторія Фермі».