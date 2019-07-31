Зорепад Персеїди можна буде побачити в Україні на вихідних. Фото: Styler

https://racurs.ua/ua/n124983-zorepad-perseyidy-mojna-bude-pobachyty-v-ukrayini-na-vyhidnyh-video.html

Ракурс

Зорепад Персеїди, одного з найсильніших метеорних потоків, можна буде побачити в Україні найближчими вихідними, а його пік припадатиме на 11, 12 та 13 серпня.

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Зорепад Персеїди — це один із найсильніших метеорних потоків, через який наша планет почне проходити 2−4 серпня. Але цього разу метеорів буде небагато, всього лише від 60 до 70 на годину. Про це інформує Time and Date.

Аби закарбувати в пам’яті яскраві враження від метеорного потоку Персеїди, зробивши фотографії цього захопливого космічного явища, фахівці Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA (США) дали кілька порад.

Насамперед, вони радять вибратися подалі від міста, де багато вогнів. Доречним буде заздалегідь відшукати темну місцину, з якої добре буде видно небо. Ймовірно стануть у нагоді й кілька технічних порад:

Щоб отримати різкий якісний знімок, слід користуватися штативом, максимально тривалою витримкою і таймером. Затвором камери також можна керувати дистанційно, бо найменші рухи під час натискання кнопки можуть звести нанівець усі зусилля. Перевагою буде використання найбільш широкоформатного об'єктиву, це дасть змогу захопити якомога більше простору. Фотоапарат слід перевести у режим ручного фокусування, бо автофокус в умовах ночі не «зрозуміє", на якому саме об'єкті потрібно сфокусуватися. Зверніть увагу на виставлену швидкість затвору. На максимальних значеннях він зможе фіксувати не лише згорання метеорів, а й смуги від пересування зірок. І не перестарайтеся з виставленням витримки (shutter speed).

Щоб надихнутися перед спостеріганням Персеїд, погляньте, який зорепад був знятий у національному парку Joshua Tree Каліфорнія в період 12−15 серпня 2010 року.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що вчені NASA відкрили зірку, яка летить зі швидкістю 4 млн км на годину. Незвичайний космічний об'єкт було виявлено за допомогою телескопу «Гара-обсерваторія Фермі».