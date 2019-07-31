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Ракурс
Вибух газу у Лондоні: є постраждалі. Фото: JRWhiteNoise

Вибух газу в Лондоні: є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

31 лип 2019, 13:32
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У столиці Великої Британії (Лондон) через вибух газу постраждали четверо осіб. Серед госпіталізованих до лікарні британців виявився 70-річний чоловік. Його доправили до медичного закладу найпершим.

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Інцидент трапився на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку на півдні Лондона. Вибух прогримів сьогодні близько 7.25 ранку. Про це повідомляє Mirror.

У Лондоні через вибух газу постраждали четверо. Фото:SWNS.COM

Вибух був настільки потужний, що на кількох поверхах повибивало вікна. На місце прибули аварійні бригади та рятувальники.

Навколо будівлі встановили 25-метрове оточення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку липня через вибух газу в американському торговельному центрі у Флориді постраждали щонайменше 20 осіб.


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