Вибух газу у Лондоні: є постраждалі. Фото: JRWhiteNoise

https://racurs.ua/ua/n124984-vybuh-gazu-u-londoni-ie-postrajdali-foto-video.html

Ракурс

У столиці Великої Британії (Лондон) через вибух газу постраждали четверо осіб. Серед госпіталізованих до лікарні британців виявився 70-річний чоловік. Його доправили до медичного закладу найпершим.

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Інцидент трапився на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку на півдні Лондона. Вибух прогримів сьогодні близько 7.25 ранку. Про це повідомляє Mirror.

Вибух був настільки потужний, що на кількох поверхах повибивало вікна. На місце прибули аварійні бригади та рятувальники.

Навколо будівлі встановили 25-метрове оточення.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на початку липня через вибух газу в американському торговельному центрі у Флориді постраждали щонайменше 20 осіб.