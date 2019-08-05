Дмитрий Сус, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/n125196-sud-otmenil-prikaz-ob-uvolnenii-sledovatelya-genprokuratury-kotoryy-oformil-svoy-avtomobil.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил приказ Генпрокуратуры от 13 апреля 2017 года об увольнении бывшего заместителя начальника департамента защиты экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

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Об этом сообщает издание TheБабель.

Отмечается, что об этом сам Сус объявил на своей странице в соцсети Фейсбук, опубликовав копию соответствующего решения суда, однако впоследствии удалил сообщение.

В документе указано, что решение суда принято 1 августа. Кроме признания противоправным и отмены приказа об увольнении Суса, суд также постановил взыскать в его пользу 640 грн уплаченных судебных сборов за счет бюджетных ассигнований генпрокуратуры.

«Дело остановили еще в сентябре 2017 года и так оно лежало до дня … обыска НАБУ в суде, — отметил в своем Фейсбуке активист Автомайдана Роман Маселко, имея в виду обыски в ОАСК, которые состоялись 26 июля этого года. — Уже 1 августа, как раз перед вручением подозрений Вовку энд ко, появилось решение об отмене приказа об увольнении Суса».

Скандал по поводу автомобиля Суса вспыхнул в 2016 году, когда журналисты обнаружили у него не указанный в декларации автомобиль премиум-класса Audi Q7. Впоследствии оказалось, что он оформлен на его бабушку.

В июле 2017 года НАБУ задержало Суса по подозрению в коррупции. Сначала он находился под домашним арестом, однако в январе 2018 года мера пресечения ему была изменена на содержание под стражей. В марте 2018 года адвокат Суса сообщил, что его подзащитный вышел из СИЗО под залог в 1,2 млн грн.