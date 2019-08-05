Дмитро Сус, фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n125196-sud-skasuvav-nakaz-pro-zvilnennya-slidchogo-genprokuratury-yakyy-oformyv-svoie-avto-na-babusu.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував наказ Генпрокуратури від 13 квітня 2017 року про звільнення колишнього заступника начальника департаменту захисту економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

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Про це повідомляє видання TheБабель.

Зазначається, що про це сам Сус оголосив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, опублікувавши копію відповідного рішення суду, однак згодом видалив повідомлення.

У документі вказано, що рішення суду ухвалене 1 серпня. Окрім визнання протиправним та скасування наказу про звільнення Суса, суд також постановив стягнути на його користь 640 грн сплачених судових зборів за рахунок бюджетних асигнувань генпрокуратури.

Справу зупинили ще у вересні 2017 року і так вона лежала аж до дня … обшуку НАБУ у суді, — зазначив у своєму Фейсбуці активіст Автомайдану Роман Маселко, маючи на увазі обшуки в ОАСК, котрі відбулися 26 липня цього року. — Вже 1 серпня, якраз перед врученням підозр Вовку енд ко, з’явилось рішення про скасування наказу про звільнення Суса.

Скандал з приводу автомобіля Суса спалахнув у 2016 році, коли журналісти виявили в нього не вказаний у декларації автомобіль преміум-класу Audi Q7. Згодом виявилося, що він оформлений на його бабусю.

У липні 2017 року НАБУ затримало Суса за підозрою в корупції. Спочатку він перебував під домашнім арештом, однак у січні 2018 року запобіжний захід йому було змінено на тримання під вартою. У березні 2018 року адвокат Суса повідомив, що його підзахисний вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 млн грн.