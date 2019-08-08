Дальнейшее заключение Бекирова может стоить его жизни – омбудсмен Денисова. Фото: "24 Канал"

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В оккупированном Крыму сегодня состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей тяжелобольного гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям международного сообщества с призывом не допустить дальнейшее содержание в месте заключения Бекирова, состояние здоровья которого в данный момент остается стабильно тяжелым. Она отметила, что для спасения его жизни необходимо принять меры по исполнению решений Европейского суда по правам человека. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, сегодня так называемый Верховный суд Республики Крым может продлить срок заключения Бекирова, после чего его могут транспортировать в Красноперекопск. Таким образом отсутствие необходимого лечения и допуска независимого врача к тяжелобольному заключенному может иметь фатальные последствия для его жизни.

Омбудсмен подчеркивает, что Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому правительство Российской Федерации обязано госпитализировать Бекирова в больницу, чтобы предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Тем не менее российские власти данное решение не выполняют, несмотря на многочисленные обращения Денисовой и адвокатов.

Напомним, что ранее Бекиров объявил, что начнет голодовку в случае перевода рассмотрения его дела в Красноперекопск. По словам адвоката заключенного, при стабильно тяжелом состоянии здоровья активиста длительную голодовку он не выдержит.