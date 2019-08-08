Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дальнейшее заключение Бекирова может стоить его жизни – омбудсмен Денисова. Фото: "24 Канал"

Заключение Бекирова: судьбу тяжелобольного активиста сегодня решит оккупационный суд

8 авг 2019, 10:21
999

В оккупированном Крыму сегодня состоится судебное заседание по продлению срока содержания под стражей тяжелобольного гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.

Loading...

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к представителям международного сообщества с призывом не допустить дальнейшее содержание в месте заключения Бекирова, состояние здоровья которого в данный момент остается стабильно тяжелым. Она отметила, что для спасения его жизни необходимо принять меры по исполнению решений Европейского суда по правам человека. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Денисовой, сегодня так называемый Верховный суд Республики Крым может продлить срок заключения Бекирова, после чего его могут транспортировать в Красноперекопск. Таким образом отсутствие необходимого лечения и допуска независимого врача к тяжелобольному заключенному может иметь фатальные последствия для его жизни.

Омбудсмен подчеркивает, что Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому правительство Российской Федерации обязано госпитализировать Бекирова в больницу, чтобы предоставить ему необходимую медицинскую помощь. Тем не менее российские власти данное решение не выполняют, несмотря на многочисленные обращения Денисовой и адвокатов.

Напомним, что ранее Бекиров объявил, что начнет голодовку в случае перевода рассмотрения его дела в Красноперекопск. По словам адвоката заключенного, при стабильно тяжелом состоянии здоровья активиста длительную голодовку он не выдержит.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В правительстве сообщили цену на газ для населения после удешевления в августе

В платежках за август газ для бытовых потребителей подешевеет еще на 26,5 коп. за кубометр. Следовательно, цена тысячи кубометров топлива составит 8 тыс. 247 грн, или 8,25 грн за 1 куб. м

Новости Украины
10:48

Заключение Бекирова: судьбу тяжелобольного активиста сегодня решит оккупационный суд

Омбудсмен Людмила Денисова предостерегла, что дальнейшее содержание под стражей тяжелобольного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова может иметь фатальные последствия, и призывает спасти его жизнь

Новости Украины
10:21

Турция не признает аннексию Крыма: Эрдоган после переговоров с Зеленским

После переговоров в Анкаре лидер Турции Эрдоган заявил, что его страна не признает незаконной аннексии Крыма. Президент Зеленский рассказал, что помнить о пленных украинских моряков ему помогают браслеты с их именами на руках

Новости мира
21:51   7 авг
Новости партнеров
Загрузка...