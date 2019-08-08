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Подальше ув'язнення Бекірова може коштувати його життя – омбудсмен Денісова. Фото: "24 канал"

Ув’язнення Бекірова: долю тяжкохворого активіста сьогодні вирішить окупаційний суд

8 сер 2019, 10:21
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В окупованому Криму сьогодні відбудеться судове засідання щодо продовження терміну утримання під вартою тяжкохворого громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекирова.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до представників міжнародної спільноти із закликом не допустити подальшого утримання у місці ув’язнення Бекірова, стан здоров’я якого на даний момент залишається стабільно важким. Вона зазначила, що для порятунку його життя необхідно вжити заходів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Денісової, сьогодні так званий Верховний суд Республіки Крим може продовжити термін ув’язнення Бекірова, після чого його можуть транспортувати до Красноперекопська. Таким чином відсутність необхідного лікування і допуску незалежного лікаря до тяжкохворого ув’язненого може мати фатальні наслідки для його життя.

Омбудсмен наголошує, що Європейський суд із прав людини виніс рішення, згідно з яким уряд Російської Федерації має госпіталізувати Бекірова до лікарні, щоб надати йому необхідну медичну допомогу. Проте російська влада це рішення не виконує, не дивлячись на численні звернення Денісової та адвокатів.

Нагадаємо, що раніше Бекіров оголосив, що почне голодування у разі переведення розгляду його справи до Красноперекопська. За словами адвоката ув’язненого, при стабільно важкому стані здоров’я активіста тривалого голодування він не витримає.

Джерело: Ракурс


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