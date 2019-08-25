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Разрушенный мост в Харькове. Фото: отдел коммуникации ГУ НПУ в Харьковской области

Полиция Харькова открыла уголовные производства по факту разрушения моста (ФОТО, ВИДЕО)

25 авг 2019, 19:07
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Национальная полиция открыла уголовные производства по факту обрушения части автомобильного моста близ Харькова.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Об этом 25 августа сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Правоохранители подчеркнули, что санкциями статей предусмотрено наказание от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Разрушенный мост в Харькове. Фото: отдел коммуникации ГУ НПУ в Харьковской области

Разрушенный мост в Харькове. Фото: отдел коммуникации ГУ НПУ в Харьковской области

Напомним, 25 августа обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин в Харькове. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

«Укравтодор» и министр инфраструктуры Владимир Омелян заявили, что разрушение моста произошло через динамический удар перегруженной фуры. Вследствие этого произошел сдвиг плиты и разрушение конструкции. Дорожники заверили, что мост построен в 1977 году и квалифицировался как работоспособное сооружение, а к категории аварийных не принадлежал. Он является частью большого путепровода вблизи Харькова, который отремонтировали в 2017 году.

Источник: Ракурс


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