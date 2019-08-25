Зруйнований міст у Харкові. Фото: відділ комунікації ГУ НПУ в Харківській області

https://racurs.ua/ua/n125932-policiya-harkova-vidryla-kryminalni-provadjennya-za-faktom-ruynuvannya-mostu-foto-video.html

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Національна поліція відкрила кримінальні провадження за фактом обвалення частини автомобільного мосту поблизу Харкова.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Про це 25 серпня повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

Правоохоронці наголосили, що санкціями статей передбачено покарання від двох до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 25 серпня обрушилася одна сторона мосту від ринку «Лоск» в бік селища Пісочин у Харкові. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

«Укравтодор» та міністр інфраструктури Володимир Омелян вже заявили, що руйнування мосту сталося через динамічний удар перевантаженої фури. Внаслідок цього відбувся зсув плити та руйнування конструкції. Дорожники запевнили, що міст побудований у 1977 році і кваліфікувався як працездатна споруда, а до категорії аварійних не належав. Він є частиною великого шляхопроводу поблизу Харкова, який відремонтували в 2017 році.