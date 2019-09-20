Как найти хорошего косметолога-эстетиста. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n126636-kak-nayti-horoshego-kosmetologa-estetista.html

Ракурс

Найти хорошего косметолога-эстетиста не так уж просто — всегда есть шанс попасть в руки непрофессионала или просто непорядочного человека. На что обратить внимание при выборе врача, рассказала косметолог Елена Перехрест.

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В интервью «Ракурсу» врач посоветовала обратить внимание на то, есть ли у косметолога-эстетиста лицензия. Также можно поинтересоваться образованием — это абсолютно нормальный вопрос, стесняться которого не надо. Хороший специалист с гордостью расскажет о своем опыте.

Начинать работу с косметологом-эстетистом лучше с чего-то простого — мезотерапии, озона. Можно спросить, как этот специалист видит ваш случай, попросить расписать полный комплекс процедур. Потому что если человек, например, окончил только двухмесячные курсы по инъекциям и больше ничего делать не умеет, это будет односторонний подход, в то время как для решения многих проблем желательно комбинировать техники.

Также, по словам Елены Перехрест, желательно, чтобы у косметолога-эстетиста было врачебное мышление, поскольку состояние кожи специалист рассматривает сквозь призму общего здоровья пациента.

Что касается страхов и предрассудков по поводу работы косметологов-эстетистов, то Елена Перехрест считает, что в основном это от безграмотности. «Хотя есть вещи, с которыми действительно очень важно не переборщить. Увлеченность филлерами, например, — это переполненные лица. Очень важно знать меру, понимать, где, сколько, на каком уровне, какой плотности ввести препарат гиалуроновой кислоты, чтобы лицо не выглядело одутловатым», — добавила она.