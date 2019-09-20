Як знайти хорошого косметолога-естетиста. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n126636-yak-znayty-horoshogo-kosmetologa-estetysta.html

Ракурс

Знайти хорошого косметолога-естетиста не так вже й просто — завжди є шанс потрапити в руки непрофесіонала чи просто непорядної людини. На що звернути увагу при виборі лікаря, розповіла косметолог Олена Перехрест.

Loading...

В інтерв’ю «Ракурсу» лікар порадила звернути увагу на те, чи має косметолог-естетист ліцензію. Також можна поцікавитися освітою — це абсолютно нормальне запитання, соромитися якого не треба. Хороший спеціаліст з гордістю розповість про свій досвід.

Починати роботу з косметологом-естетистом краще з чогось простого — мезотерапії, озону. Можна запитати, як цей фахівець бачить ваш випадок, попросити розписати повний комплекс процедур. Адже якщо людина, наприклад, закінчила лише двомісячні курси по ін'єкціях і більше нічого робити не вміє, це буде односторонній підхід, в той час як для вирішення багатьох проблем бажано комбінувати техніки.

Також, за словами Олени Перехрест, бажано, щоб у косметолога-естетиста було лікарське мислення, оскільки стан шкіри фахівець розглядає крізь призму загального здоров’я пацієнта.

Що стосується страхів і забобонів щодо роботи косметологів-естетистів, то Олена Перехрест вважає, що це переважно від безграмотності. «Хоча є речі, з якими дійсно дуже важливо не переборщити. Захопленість філерами, наприклад, — це переповнені обличчя. Дуже важливо знати міру, розуміти, де, скільки, на якому рівні, якої щільності ввести препарат гіалуронової кислоти, щоб обличчя не виглядало одутлим», — додала вона.