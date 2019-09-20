Brexit: Еврокомиссия допустила возможность внесения изменений в соглашение о выходе Британии из ЕС

В соглашению по Brexit могут быть внесены изменения, фото: Wikimedia Commons

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Европейская комиссия допустила возможность внесения изменений в соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Еврокомиссии.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что сегодня в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мишель Барнье и госсекретарь Великобритании Стив Барклай обсудили состояние дел в переговорах по Brexit.

В частности, переговоры касались «Политической декларации относительно будущих взаимоотношений», которая устанавливает рамки для будущих отношений между Европейским Союзом и Великобританией, и проблемы так называемого backstop.

Backstop — это страховочный план, призванный предотвратить создание после Brexit жесткой границы на острове Ирландия, между Северной Ирландией как частью Соединенного Королевства и Республикой Ирландия в качестве члена Европейского Союза. Пути реализации backstop являются одним из важнейших вопросов процесса Brexit.

Важно, чтобы полностью работоспособное и обоснованное с правовой точки зрения решение было включено в Соглашение о выходе. Мы стремимся и остаемся открытыми для изучения любых таких предложений, которые будут отвечать всем задачам, связанным с backstop, — отмечается в заявлении Еврокомиссии.

Ранее официальные лица Еврокомиссии неоднократно заявляли, что уже согласованный с правительством Великобритании и лидерами 27 государств Евросоюза проект соглашения о Brexit является лучшим из всех возможных и в него не будут вносить изменения.

Напомним, недавно Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты Brexit.