Brexit: Єврокомісія допустила можливість внесення змін до угоди про вихід Британії з ЄС

До угоди щодо Brexit можуть бути внесені зміни, фото: Wikimedia Commons

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Європейська комісія допустила можливість внесення змін до угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні на сайті Єврокомісії.

Прес-служба Єврокомісії зазначає, що сьогодні в Брюсселі представник Єврокомісії Мішель Барн'є та держсекретар Великої Британії Стів Барклай обговорили стан справ у переговорах щодо Brexit.

Зокрема, переговори стосувалися «Політичної декларації щодо майбутніх взаємин», яка встановлює рамки для майбутніх відносин між Європейським Союзом та Великою Британією, та проблеми так званого backstop.

Backstop — це страхувальний план, покликаний запобігти створенню після Brexit жорсткого кордону на острові Ірландія, між Північною Ірландією як частиною Сполученого Королівства та Республікою Ірландія як членом Європейського Союзу. Шляхи реалізації backstop є одним із найважливіших питань процесу Brexit.

Важливо, щоб повністю працездатне та обґрунтоване з правової точки зору рішення було включене в Угоду про вихід. Ми прагнемо та залишаємося відкритими для вивчення будь-яких таких пропозицій, які відповідатимуть всім завданням, пов’язаним із backstop, — наголошується в заяві Єврокомісії.

Раніше офіційні особи Єврокомісії неодноразово заявляли, що вже погоджений з урядом Британії та лідерами 27 держав Євросоюзу проект угоди про Brexit є найкращим з усіх можливих і до нього не вноситимуть зміни.

Нагадаємо, нещодавно Палата лордів парламенту Великої Британії схвалила законопроект про відстрочення дати Brexit.