В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, есть задержанные. Фото: Twitter

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Митинг в поддержку Украины под названием «Марш мира» прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Он был посвящен Международному дню мира.

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Участники митинга пришли на Невский проспект с желто-голубыми воздушными шариками. Они требовали в срочном порядке прекратить военные действия на территории Украины, сообщает местное издание «Бумага».

Кроме того, участники митинга требовали вернуть Киеву захваченные территории и прекратить военную поддержку Сирии.

Митинг был не согласован с руководством города, в нем приняли участие около 30 человек. Сотрудники полиции сопровождали колонну, но не препятствовали митингу.

По уточненным данным, не обошлось и без задержаний. Трое участников марша попробовали провести одиночные пикеты в Александровском саду, где и были задержаны.

Еще до начала акции полицейские предупреждали по громкоговорителю о возможных задержаниях.

Напомним, что в Москве 10 августа состоялся митинг на проспекте Сахарова, который проходил под названием «Отпускай и допускай». Здесь задержали более 100 человек.