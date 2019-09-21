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В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, есть задержанные. Фото: Twitter

В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, есть задержанные (ФОТО)

21 сен 2019, 19:41
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Митинг в поддержку Украины под названием «Марш мира» прошел сегодня в Санкт-Петербурге. Он был посвящен Международному дню мира.

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Участники митинга пришли на Невский проспект с желто-голубыми воздушными шариками. Они требовали в срочном порядке прекратить военные действия на территории Украины, сообщает местное издание «Бумага».

Кроме того, участники митинга требовали вернуть Киеву захваченные территории и прекратить военную поддержку Сирии.

​В Санкт-Петербурге прошла акция против войны в Украине, есть задержанные. Фото: Бумага

Митинг был не согласован с руководством города, в нем приняли участие около 30 человек. Сотрудники полиции сопровождали колонну, но не препятствовали митингу.

По уточненным данным, не обошлось и без задержаний. Трое участников марша попробовали провести одиночные пикеты в Александровском саду, где и были задержаны.

Еще до начала акции полицейские предупреждали по громкоговорителю о возможных задержаниях.

Напомним, что в Москве 10 августа состоялся митинг на проспекте Сахарова, который проходил под названием «Отпускай и допускай». Здесь задержали более 100 человек.


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