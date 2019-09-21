В Минобороны рассказали о том, как изменится призыв в ВСУ. Фото: kp.ua

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Призыв в Вооруженные силу Украины изменится с приходом новой власти. Как рассказал глава Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк, в ряды ВСУ в первую очередь будут призывать профессионалов.

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В первую очередь в Минобороны хотят решить вопросы военной службы и призыва в армию, заявил министр в интервью «Радио Свобода».

Вообще генеральная позиция Минобороны, ВСУ — мы идем по пути профессионализации, — сказал он.

По его словам, ведомство намерено фокусироваться на профессиональных военнослужащих. В частности на тех, которые подписали контракт. Загороднюк отметил, что сейчас военная служба — это в первую очередь опыт и знания.

И, конечно же, люди, которые накапливают те знания, которые должны оставаться. То есть это выстраивание профессионального подхода как к сержантам, солдатам, офицерам и так далее. И это абсолютный приоритет у нас, — сказал он.

Напомним, что п​артия «Слуга народа» готовит проекты законов о военной службе и альтернативной службе.