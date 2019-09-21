У Міноборони розповіли про те, як зміниться призов до ЗСУ. Фото: kp.ua

https://racurs.ua/ua/n127117-u-minoborony-rozpovily-pro-te-yak-zminytsya-pryzov-do-zsu.html

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Заклик у Збройні сили України зміниться з приходом нової влади. Як розповів глава Міністерства оборони України Андрій Загороднюк, в ряди ЗСУ в першу чергу закликатимуть професіоналів.

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У першу чергу Міноборони хочуть вирішити питання військової служби і призову в армію, заявив міністр в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Взагалі Генеральна позиція Міноборони, ЗСУ —ми йдемо по шляху професіоналізації, — сказав він.

За його словами, відомство має намір фокусуватися на професійних військовослужбовцях. Зокрема на тих, які підписали контракт. Загороднюк зазначив, що зараз військова служба — це в першу чергу досвід і знання.

І, звичайно, люди, які накопичують ті знання, які повинні залишатися. Те є це вибудовування професійного підходу як до сержантів, солдатів, офіцерів і так далі. І це абсолютний пріоритет у нас, — сказав він.

Нагадаємо, що Партія «Слуга народу» готує проекти законів про військову службу та альтернативну службу.