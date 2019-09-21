У Санкт-Петербурзі пройшла акція проти війни в Україні, є затримані. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n127118-u-sankt-peterburzi-proyshla-akciya-proty-viyny-v-ukrayini-ie-zatrymani-foto.html

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Мітинг в підтримку України під назвою «Марш миру» пройшов сьогодні в Санкт-Петербурзі. Він був присвячений Міжнародному дню миру.

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Учасники мітингу прийшли на Невський проспект з жовто-блакитними повітряними кульками. Вони вимагали в терміновому порядку припинити військові дії на території України, повідомляє місцеве видання «Бумага».

Крім того, учасники мітингу вимагали повернути Києву захоплені території і припинити військову підтримку Сирії.

Мітинг був не погоджений з керівництвом міста, в ньому взяли участь близько 30 осіб. Співробітники поліції супроводжували колону, але не перешкоджали мітингу.

За уточненими даними, не обійшлося і без затримань. Троє учасників маршу спробували провести поодинокі пікети в Олександрівському саду, де і були затримані.

Ще до початку акції поліцейські попереджали по гучномовцю про можливі затримання.

Нагадаємо, що в Москві 10 серпня відбувся мітинг на проспекті Сахарова, який проходив під назвою «відпускай І допускай». Тут затримали понад 100 осіб.