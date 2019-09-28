Скончался известный советский режиссер Марк Захаров, который не поддерживал оккупацию Крыма. Фото: ТАСС

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Марк Захаров, известный советский и российский режиссер, скончался сегодня, 28 сентября, на 86 году жизни. Легендарный режиссер умер после второго за месяц воспаления легких.

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Первый раз с воспалением легких Захарова госпитализировали в одну из московский больниц в конце августа. 9 сентября его выписали и он вернулся домой, сообщает «Интерфакс».

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер в комментарии российскому РБК подтвердил кончину режиссера.

Это правда. К сожалению, эта катастрофа нас навестила. Умер утром после продолжительной болезни, у него было второе воспаление легких, — сказал он.

Марк Захаров работал главным режиссером московского театра «Ленком» с 1973 года вплоть до последних дней жизни. На его счету свыше 50 театральных постановок.

Среди самых известных его работ киноленты «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви» и «Убить дракона».

В 2014 году Захаров выступил против оккупации Крыма Российской Федерацией.

Напомним, что зимой этого года в России после концерта умер исполнитель Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл.