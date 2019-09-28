Помер відомий радянський режисер Марк Захаров, який не підтримував окупацію Криму. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n127414-pomer-vidomyy-radyanskyy-rejyser-mark-zaharov-yakyy-ne-pidtrymuvav-okupaciu-krymu.html

Ракурс

Марк Захаров, відомий радянський і російський режисер, помер сьогодні, 28 вересня, на 86 році життя. Легендарний режисер помер після другого за місяць запалення легенів.

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Перший раз із запаленням легенів Захарова госпіталізували в одну з московський лікарень в кінці серпня. 9 вересня його виписали і він повернувся додому, повідомляє «Інтерфакс».

Директор театру «Ленком» Марк Варшавер в коментарі російському РБК підтвердив кончину режисера.

Це правда. На жаль, ця катастрофа нас відвідала. Помер вранці після тривалої хвороби, у нього було друге запалення легенів, — сказав він.

Марк Захаров працював головним режисером московського театру «Ленком» з 1973 року аж до останніх днів життя. На його рахунку понад 50 театральних постановок.

Серед найбільш відомих його робіт кінострічки «12 стільців», «Той самий Мюнхгаузен», «Дім, який побудував Свіфт», «Формула любові» і «Вбити дракона».

У 2014 році Захаров виступив проти окупації Криму Російською Федерацією.

Нагадаємо, що взимку цього року в Росії після концерту помер виконавець Кирило Тлумацький, відомий як репер Децл.