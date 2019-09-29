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Демократы требуют обнародования текста разговоров Трампа с Путиным. Фото: VistaNews

Демократы требуют обнародования текста разговоров Трампа с Путиным

29 сен 2019, 20:03
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Демократическая партия США хочет получить доступ к тексту разговора американского президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

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Один из членов партии Адам Шифф заявил, что очень важно узнать, о чем Трамп говорит с другими мировыми лидерами. Он отметил, что Трамп в разговорах мог подрывать национальную безопасность и действовать в собственных интересах. Об этом сообщает «Радіо свобода».

По словам Шиффа, комитет по делам разведки уже договорился с работником американских спецслужб, который ранее рассказал о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, что он выступит с докладом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров еще 27 сентября заявил, что разоблачение разговоров между Трампом и Путиным будет неприличным, так как традиции и обычаи этого уровня дипломатии предусматривают определенный уровень конфиденциальности.

Напомним, 25 июля упомянутый информатор подал жалобу на разговор Зеленского и Трампа, в котором обвинил последнего в оказании давления. Разведчик заявил, что Трамп потребовал проведения расследования относительно возможной незаконной деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Как ранее сообщалось, Трамп назвал документ от информатора фейком.


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