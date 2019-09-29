Демократи вимагають оприлюднення тексту розмов Трампа з Путіним. Фото: VistaNews

https://racurs.ua/ua/n127451-demokraty-vymagaut-opryludnennya-tekstu-rozmov-trampa-z-putinym.html

Ракурс

Демократична партія США хоче отримати доступ до тексту розмови американського президента Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним.

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Один з членів партії Адам Шифф заявив, що дуже важливо дізнатися про що Трамп розмовляє з іншими світовими лідерами. Він наголосив, що Трамп у розмовах міг підривати національну безпеку та діяти у власних інтересах. Про це повідомляє «Радіо свобода».

За словами Шиффа, комітет у справах розвідки вже домовився з працівником американських спецслужб, який раніше розповів про розмову Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, що він виступить з доповіддю.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров ще 27 вересня заявив, що викриття розмов між Трампом і Путіним буде непристойним, так як традиції та звичаї цього рівня дипломатії передбачають певний рівень конфіденційності.

Нагадаємо, 25 липня згаданий інформатор подав скаргу на розмову Зеленського і Трампа, у якій звинуватив останнього у чиненні тиска. Розвідник заявив, що Трамп вимагав проведення розслідування щодо можливої незаконної діяльності колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена.

Як раніше повідомлялося, Трамп назвав документ від інформатора фейком.