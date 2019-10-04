Новости Украины

Данилюк: До полной независимости судебной системы еще далеко. Фото: Дело

https://racurs.ua/n127667-daniluk-do-polnoy-nezavisimosti-sudebnoy-sistemy-esche-daleko.html

Ракурс

Александр Данилюк, бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины, считает, что судебная система в Украине еще далека от полной независимости. Об этом он рассказал на примере ситуации, которая сложилась вокруг «ПриватБанка».

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В интервью изданию LB.ua экс-глава СНБО заявил, что президенту Украины очень многое навязывали по поводу того, нужна ли была стране национализация «ПриватБанка».

Я уверен, что очень многое ему навязывалось. Но, думаю, что на данный момент он понимает, что есть более серьезные и актуальные вопросы. И ключевое, что я помог ему донести, что решение принято, и им должны заниматься суды, — сказал Данилюк.

Он добавил, что Коломойский крайне заинтересован в том, чтобы его позиция в судах выиграла. При этом Данилюк отметил, что возвращение банка бывшим собственникам априори невозможно.

Данилюк при этом не исключил, что некоторые суды в Украине по-прежнему регулируются высшим руководством страны. Он считает, что история с «ПриватБанком» уже бы закончилась в пользу бывших владельцев, если бы не МВФ.

Я бы думал, что, наверное, да. Я подозреваю, что МВФ — это сдерживающий фактор, — закончил он.

Напомним, что также Данилюк считает, что причиной безрезультатного завершения недавней миссии МВФ в Украине стало развитие ситуации вокруг «ПриватБанка».