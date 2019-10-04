Новини України

Данилюк: До повної незалежності судової системи ще далеко. Фото: Дело

https://racurs.ua/ua/n127667-danyluk-do-povnoyi-nezalejnosti-sudovoyi-systemy-sche-daleko.html

Ракурс

Олександр Данилюк, колишній голова Ради національної безпеки і оборони України, вважає, що судова система в Україні ще далека до повної незалежності. Про це він розповів на прикладі ситуації, що склалася навколо «ПриватБанку».

Loading...

В інтерв’ю виданню LB.ua екс-глава РНБО заявив, що президенту України дуже багато чого нав’язували з приводу того, чи потрібна країні була націоналізація «ПриватБанку».

Я впевнений, що дуже багато чого йому нав’язувалося. Але, думаю, що на даний момент він розуміє, що є більш серйозні і актуальні питання. І ключове, що я допоміг йому донести, що рішення прийнято, і їм повинні займатися суди, — сказав Данилюк.

Він додав, що Коломойський вкрай зацікавлений в тому, щоб його позиція в судах виграла. При цьому Данилюк зазначив, що повернення банку колишнім власникам апріорі неможливо.

Данилюк при цьому не виключив, що деякі суди в Україні як і раніше регулюються вищим керівництвом країни. Він вважає, що історія з «ПриватБанком» вже б закінчилася на користь колишніх власників, якби не МВФ.

Я б думав, що, напевно, так. Я підозрюю, що МВФ — це стримуючий фактор, — закінчив він.

Нагадаємо, що також Данилюк вважає, що причиною безрезультатного завершення недавньої місії МВФ в Україні став розвиток ситуації навколо «ПриватБанку».