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Новый глава ЦИК высказался о возможных выборах на оккупированном Донбассе. Фото: НВ

Новый глава ЦИК высказался о возможных выборах на оккупированном Донбассе

4 окт 2019, 22:20
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Олег Диденко, новый глава Центральной избирательной комиссии, заявил, что вопрос выборов на оккупированной территории Донбасса должен быть законодательно урегулирован.

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Во время общения с журналистами сегодня он отметил, что для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия, передает УНН.

Для того, чтобы провести выборы на временно оккупированных территориях, нужны соответствующие условия: вопросы безопасности, а кроме того этот вопрос должен быть законодательно урегулирован. В тех условиях, которые есть у нас сейчас, выборы на временно оккупированных территориях — это вопрос не к ЦИК, а к законодателю, — сказал Диденко.

При этом глава ЦИК дал понять, что его ведомство является правоприменительным органом. Он допустил, что рано или поздно «выборы будут проведены на всей территории Украины и она будет освобождена».

Напомним, что Диденко был назначен на должность главы Центризбиркома сегодня. Он прошел по квоте «Слуги народа».


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