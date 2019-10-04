Новий голова ЦВК висловився про можливі вибори на окупованому Донбасі. Фото: НВ

https://racurs.ua/ua/n127683-novyy-golova-cvk-vyslovyvsya-pro-mojlyvi-vybory-na-okupovanomu-donbasi.html

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Олег Діденко, новий голова Центральної виборчої комісії, заявив, що питання виборів на окупованій території Донбасу має бути законодавчо врегульоване.

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Під час спілкування з журналістами сьогодні він зазначив, що для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, потрібні відповідні умови, передає УНН.

Для того, щоб провести вибори на тимчасово окупованих територіях, потрібні відповідні умови: питання безпеки, а крім того це питання має бути законодавчо врегульоване. В тих умовах, які є у нас зараз, вибори на тимчасово окупованих територіях — це питання не до ЦВК, а до законодавця, — сказав Діденко.

При цьому глава ЦВК дав зрозуміти, що його відомство є правозастосовним органом. Він додав, що рано чи пізно «вибори будуть проведені на всій території України і вона буде звільнена».

Нагадаємо, що Діденко був призначений на посаду голови Центрвиборчкому сьогодні. Він пройшов за квотою «Слуги народу».