Киевский хозсуд снял с акций дочки «Сбербанка» арест, наложенный во исполнение решения Гаагского суда

Отделение «Сбербанка», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n128221-kievskiy-hozsud-snyal-s-akciy-dochki-sberbanka-arest-nalojennyy-vo-ispolnenie-resheniya.html

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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск российского «Сбербанка» и снял арест со 100% акций и счетов в ценных бумагах его украинской дочки.

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Соответствующее решение суда было вынесено 10 октября. Об этом сообщает издание Finbalance со ссылкой на материалы дела.

Этот арест был наложен Апелляционным судом Киева 5 сентября 2018 года по иску компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским и его партнерами, которые пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения Гаагского суда как компенсацию за захваченные Россией в Крыму активы.

Хозяйственный суд Киева принял доводы истца, что «Сбербанк России» не является должником по арбитражным решениям, а акции «Сбербанка Украины» принадлежат «Сбербанку России», а не Российской Федерации.

В то же время были отклонены доводы стороны ответчика, что, согласно структуре собственности истца, конечным владельцем акций «Сбербанка России» является Российская Федерация.

Также по мнению суда, меры по обеспечение иска, предусмотренные постановлением Верховного суда от 25 января этого года, не касаются именных акций украинской дочки российского «Сбербанка», которые на праве приватной собственности принадлежат «Сбербанку России», и счета в ценных бумагах «Сбербанка России», открытого в «Райффайзен Банке Аваль».

Напомним, решение суда в Гааге относительно компенсации Россией ущерба украинским компаниям за аннексию Крыма было вынесено в начале мая 2018 года. По мнению суда, права украинских инвесторов нарушались, начиная с 21 марта 2014 года — дня, когда президент России Владимир Путин подписал указ об аннексии украинского полуострова.