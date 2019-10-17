Київський госпсуд зняв з акцій доньки «Сбербанку» арешт, накладений на виконання рішення Гаазького суду

Відділення «Сбербанку», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128221-kyyivskyy-gospsud-znyav-z-akciy-donky-sberbanku-aresht-nakladenyy-na-vykonannya-rishennya.html

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Господарський суд Києва задовольнив позов російського «Сбербанку» і зняв арешт зі 100% акцій і рахунків у цінних паперах його української дочки.

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Відповідне рішення суду було ухвалене 10 жовтня. Про це повідомляє видання Finbalance з посиланням на матеріали справи.

Цей арешт був накладений Апеляційним судом Києва 5 вересня 2018 року за позовом компаній, пов’язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським і його партнерами, які намагалися стягнути майно російських держбанків в Україні на виконання рішення Гаазького суду як компенсацію за захоплені Росією в Криму активи.

Господарський суд Києва прийняв доводи позивача, що «Сбербанк Росії» не є боржником по арбітражних рішеннях, а акції «Сбербанку України» належать «Сбербанку Росії», а не Російській Федерації.

Водночас були відхилені доводи сторони відповідача, що, відповідно до структури власності позивача, кінцевим власником акцій «Сбербанку Росії» є Російська Федерація.

Також на думку суду, заходи із забезпечення позову, передбачені постановою Верховного суду від 25 січня цього року, не стосуються іменних акцій української дочки російського «Сбербанку», які на праві приватної власності належать «Сбербанку Росії», і рахунки в цінних паперах «Сбербанку Росії», відкритого в «Райффайзен Банку Аваль».

Нагадаємо, рішення суду в Гаазі щодо компенсації Росією збитку українським компаніям за анексію Криму було ухвалене на початку травня 2018 року. На думку суду, права українських інвесторів порушувалися, починаючи з 21 березня 2014 року — дня, коли президент Росії Володимир Путін підписав указ про анексію українського півострова.