ГБР расследует коррупцию в СИЗО. Фото: ВВС

https://racurs.ua/n128438-gbr-rassleduet-korrupciu-turemschikov-v-sizo-odessy-i-kieva-video.html

Ракурс

Государственное бюро расследований открыло уголовные производства по материалам журналистского расследования «Следствие.Инфо» о коррупции в СИЗО Киева и Одессы.

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Журналисты в программе «Тюрьма возможностей» рассказали о том, как правоохранители способствовали свободному перемещению заключенных за пределами мест лишения свободы. Следователи ГБР проверяют эти факты, а также возможную причастность к совершению уголовных правонарушений работников Государственной уголовно-исполнительной службы, государственных учреждений «Киевский следственный изолятор» и «Одесский следственный изолятор». Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сейчас открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере, совершенное служебным лицом, которое занимает ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц, повторно, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).

На днях на странице Slidstvo Info в YouTube появилась программа под названием «Тюрьма возможностей», в которой говорится о коррупции тюремщиков. В сюжете журналисты рассказывают, что тюремщики не только позволяют заключенным пользоваться мобильными телефонами, получать несанкционированные передачи и проводить тайные встречи, но и свободно передвигаться за пределами мест лишения свободы. Кроме того, рабочие СИЗО занимались вымогательством денег у заключенных.

Напомним, осенью прошлого года в нескольких тюрьмах в Полтавской области правоохранители обнаружили и изъяли запрещенные предметы, которые, вероятно, использовали для пыток заключенных.