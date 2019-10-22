ДБР розслідує корупцію в СІЗО. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n128438-dbr-rozsliduie-korupciu-turemnykiv-v-sizo-odesy-ta-kyieva-video.html

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Державне бюро розслідувань відкрило кримінальні провадження за матеріалами журналістського розслідування «Слідство.Інфо» щодо корупції в СІЗО Києва та Одеси.

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Журналісти у програмі «Тюрма можливостей» розповіли про те, як правоохоронці сприяли вільному переміщенню в’язнів за межами місць позбавлення волі. Слідчі ДБР перевіряють ці факти, а також можливу причетність до вчинення кримінальних правопорушень працівників Державної кримінально-виконавчої служби, державних установ «Київський слідчий ізолятор» та «Одеський слідчий ізолятор». Про це повідомила прес-служба ДБР.

Наразі відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Днями на сторінці Slidstvo Info в YouTubeзявилася програма під назвою «Тюрма можливостей» у якій йдеться про корупцію тюремників. У сюжеті журналісти розповідають, що тюремники не лише дозволяють в’язням користуватися мобільними телефонами, отримувати несанкціоновані передачі та проводити таємні зустрічі, але й вільно пересуватися за межами місць позбавлення волі. Крім того, робітники СІЗО займалися вимаганням грошей у в’язнів.

Нагадаємо, восени минулого року у кількох в’язницях в Полтавській області правоохоронці виявили і вилучили заборонені предмети, які, ймовірно, використовували для катування ув’язнених.