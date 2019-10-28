Саакашвили снова появился на сайте президента Грузии благодаря хакерам, фото: 112.ua

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Ракурс

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, снова появился на сайте президента страны благодаря хакерам.

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Сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили был взломан. Злоумышленники разместили на нем фото Саакашвили с надписью I’ll be back («Я вернусь»). Сотрудники МВД Грузии уже начали расследование по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Атаке подверглись и другие грузинские сайты. Среди них — страницы органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и СМИ.

Правоохранители ведут расследование по ст. 286 Уголовного кодекса Грузии (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему), а также по ст. 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему).

Саакашвили занимал главный пост в Грузии с января 2004 года по ноябрь 2013-го. После окончания второго президентского строка против него возбудили несколько уголовных дел. Из-за этого он покинул территорию страны. В 2015 году его пригласили возглавить Одесскую облгосадминистрацию, но в 2016 году Петр Порошенко, занимавший тогда должность президента, уволил чиновника и лишил его украинского гражданства.

Напомним, в сентябре этого года Саакашвили анонсировал свое возвращение в Грузию. Политик признался, что очень хорошо чувствует себя в Украине, но «теряет свою родину».