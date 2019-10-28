Новости Украины

Уволенный заместитель главы ГПУ будет добиваться восстановления в должности через суд. Фото: Главред

https://racurs.ua/n128684-uvolennyy-zamestitel-glavy-gpu-budet-dobivatsya-vosstanovleniya-v-doljnosti-cherez-sud.html

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Сергей Кизь, уволенный заместитель генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, подал иск в Окружной административный суд Киева. Через суд он хочет добиться восстановления в должности.

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В своем иске Кизь попросил суд отменить указ генерального прокурора от 25 сентября об его увольнении и признать такое решение противоправным, говорится на сайте Окружного административного суда Киева.

Бывший заместитель Рябошапки настаивает на том, что решение о его увольнении противоречит положениям Конституции и должно подлежать отмене.

В суде пока решают вопрос о начале производства по административному делу.

Кизь был уволен в связи с вступлением в силу закона о реформе органов прокуратуры. Должность замглавы ГПУ он занимал с июля 2019 года.

Напомним, что из Генеральной прокуратуры Украины уволили прокуроров Сергея Горбатюка и Алексея Донского, которые вели дела Майдана.