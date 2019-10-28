Новини України

Звільнений заступник глави ГПУ буде домагатися відновлення на посаді через суд. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n128684-zvilnenyy-zastupnyk-glavy-gpu-bude-domagatysya-vidnovlennya-na-posadi-cherez-sud.html

Ракурс

Сергій Кизь, звільнений заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки, подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він хоче домогтися відновлення на посаді.

Loading...

У своєму позові Кізь попросив суд скасувати указ генерального прокурора від 25 вересня про його звільнення і визнати таке рішення протиправним, йдеться на сайті Окружного адміністративного суду Києва.

Колишній заступник Рябошапки наполягає на тому, що рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції і має підлягати скасуванню.

У суді поки вирішують питання про початок провадження в адміністративній справі.

Кизь був звільнений у зв’язку з набранням чинності закону про реформу органів прокуратури. Посаду заступника голови ГПУ він обіймав з липня 2019 року.

Нагадаємо, що з Генеральної прокуратури України звільнили прокурорів Сергія Горбатюка та Олексія Донського, які вели справи Майдану.